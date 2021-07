Spotify grimpe à 165 millions d’abonnés et réduit ses pertes

Spotify partage ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021 et révèle avoir 165 millions d’abonnés. « La plupart de nos principaux indicateurs (…) ont été meilleurs que prévu ce trimestre », s’est félicité le service de streaming qui compte au total 365 millions d’utilisateurs.

Spotify avait annoncé s’attendre à avoir entre 162 et 165 millions d’abonnés pour le deuxième trimestre et a donc visé juste. Cela représente une hausse de 20% sur un an. Pour ce qui est des 365 millions d’utilisateurs au total (165 millions d’abonnés et 200 millions avec un compte gratuit financé par la publicité), cela représente une hausse de 22% sur un an. C’est pour le coup inférieur aux attentes de Spotify qui en attendait entre 366 et 373 millions. Cette contre-performance s’explique « principalement en raison d’un nombre plus faible d’utilisateurs au cours de la première moitié du trimestre. Le Covid-19 a continué à peser sur nos performances sur plusieurs marchés et, dans certains cas, nous avons interrompu nos campagnes marketing en raison de la gravité de la pandémie », a expliqué le groupe.

Les finances ont progressé avec un chiffre d’affaires de 2,33 milliards d’euros, en hausse de 23% sur un an. Spotify a enregistré sur la période avril-juin une perte de 20 millions d’euros. Mais bien que ce soit une nouvelle fois des pertes, le service de streaming a su mieux gérer la situation. Ce fut 356 millions d’euros de pertes l’année dernière.

Au troisième trimestre, Spotify prévoit de gagner entre 5 et 9 millions d’abonnés payants et entre 12 et 17 millions d’utilisateurs actifs, ce qui le rapprocherait du seuil symbolique de 400 millions. Ce seuil pourrait être franchi avant la fin de l’année (entre 400 et 407 millions attendus fin 2021).