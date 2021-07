OnePlus zapperait le OnePlus 9T cette année

OnePlus a habitué ses utilisateurs à proposer une version T de ses smartphones à l’automne, et ce chaque année. Il s’agit d’une variante améliorée du modèle sorti quelques mois auparavant. Cette tradition a débuté avec le OnePlus 3T. Mais cette année, il faudrait tirerait un trait sur le OnePlus 9T.

Selon le leaker Max Jambor, OnePlus ne va tout simplement pas proposer un OnePlus 9T. Aucune explication n’est donnée, mais il est possible que cela ait un rapport avec la pénurie de puces qui touche le monde entier. Ou bien c’est une décision qui fait suite à la fusion entre OnePlus et Oppo pour tenter de limiter la sortie du nombre de smartphones.

A priori, OnePlus ne va pas non plus proposer un OnePlus 9T Pro, toujours selon Max Jambor. Il ne faudrait donc pas s’attendre à un nouveau téléphone haut de gamme de la part de OnePlus en 2021. Pour rappel, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont été annoncés en avril dernier. Ils sont puissants grâce à la puce Snapdragon 888 de Qualcomm et jusqu’à 12 Go de RAM.

Le constructeur se concentre pour l’instant sur le milieu de gamme. Il a récemment annoncé le OnePlus Nord 2 qui embarque la puce Dimensity 1200-AI de MediaTek. Le téléphone débute à 399 euros.