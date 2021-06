OnePlus va devenir une sous-marque d’Oppo

OnePlus a récemment annoncé sa fusion avec Oppo et un mémo interne confirme que le premier va devenir une sous-marque du second. Ce n’est, en soi, pas réellement une surprise.

« Avec l’intégration, OnePlus devient une marque au sein d’Oppo, mais continuera à fonctionner comme une entité indépendante », indique le mémo relayé par Evan Blass. Il souligne également que le rôle de Pete Lau en tant que chef de produit chez Oppo le rendra responsable des stratégies de produit d’Oppo et de OnePlus.

« Grâce à la fusion des deux entreprises, nous disposerons de plus de ressources pour créer des produits encore meilleurs », poursuit le mémo. « Cela nous permettra également d’être plus efficaces dans nos opérations ». OnePlus et Oppo avaient déjà fusionné leurs départements de recherche et développement au tournant de l’année, la nouvelle intégration a donc davantage pour but de rationaliser les opérations commerciales quotidiennes.

Bien évidemment, les utilisateurs avec un smartphone OnePlus se demandent ce qu’il va changer pour eux à l’avenir. Il n’y a pas de réponse précise pour l’instant, mais il ne faudrait de toute façon pas s’attendre à un chamboulement. Cela fait un moment maintenant que les smartphones de OnePlus et Oppo sont quasiment les mêmes (d’un point de vue matériel). À voir maintenant s’il va y avoir du mieux au niveau des mises à jour logicielles.