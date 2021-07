Instagram double la durée des Reels à 60 secondes

Instagram double encore la durée des Reels avec maintenant la possibilité d’avoir des vidéos de 60 secondes. Pour rappel, ce service de vidéo n’est ni plus ni moins qu’une copie de TikTok.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’Instagram double la durée des Reels. Les vidéos verticales pouvaient au départ durer 15 secondes au maximum. Le réseau social a rapidement décidé de faire plus en permettant une durée de 30 secondes. Et nous voilà donc maintenant avec des Instagram Reels qui peuvent faire 60 secondes.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Jusqu’à récemment, TikTok plafonnait également les vidéos à 60 secondes, et c’est avec cette contrainte de temps que la plateforme a vraiment explosé. Il est donc probablement sage qu’Instagram augmente sa limite de vidéos pour donner aux créateurs un peu plus d’espace pour travailler. Les limites plus longues de TikTok étaient plus adaptées aux vidéos de cuisine, aux récits et à bien d’autres choses encore, tout en conservant le rythme du réseau social. Dans le cas de TikTok, la durée peut désormais être de trois minutes au maximum.

Il serait en tout cas intéressant de savoir combien de personnes créent réellement des vidéos pour Instagram Reels. Car beaucoup de contenus existant viennent… de TikTok.