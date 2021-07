Pokémon : une série live-action se prépare chez Netflix

Netflix développe en ce moment une série live-action de Pokémon avec Joe Henderson (co-showrunner et producteur exécutif de Lucifer) qui chapeaute le projet, selon Variety.

Le projet de cette série live-action de Pokémon pour Netflix en est encore à ses débuts. Il n’y a donc aucune information disponible concernant le scénario ou le casting. Joe Henderson s’occuperait en tout cas de l’écriture de l’histoire.

Il est certain qu’un tel projet peut sembler risquer aux yeux de certains. Il est toutefois bon de noter qu’il y a déjà eu une tentative en live-action pour Pokémon. En effet, nous avons eu le film Pokémon : Détective Pikachu en 2019 avec Justice Smith et les Pokémon en vadrouille. Le long-métrage a eu des notes convenables de la part du public et de la presse.

Pour Netflix, une série live-action de Pokémon n’est qu’un pas de plus vers ce que le service de streaming considère comme son avenir partiellement axé sur les jeux. La plateforme a déjà connu un succès avec The Witcher et sans doute un autre avec Castlevania. Elle a des séries Resident Evil et Tomb Raider en préparation. Elle vient également d’officialiser son projet de proposer des jeux mobiles à ses abonnés sans frais supplémentaires. Une série Pokémon pourrait ainsi s’inscrire dans la continuité d’une relation avec Nintendo que Netflix cultive déjà. En 2015, la rumeur voulait que Nintendo et Netflix développent une série live-action Legend of Zelda, qui a finalement été annulée en raison des fuites dans la presse.