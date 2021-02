La série Zelda sur Netflix annulée par Nintendo à cause des fuites

Une série The Legend of Zelda aurait dû voir le jour sur Netflix, mais Nintendo a décidé d’abandonner le projet. La raison ? Les fuites. Nintendo n’aurait pas apprécié et aurait voulu que le projet reste secret jusqu’à sa présentation officielle.

C’est ce qu’affirme l’animateur Adam Conover dans le podcast The Serf Times. Il explique qu’il travaillait sur un projet de Star Fox en claymation (animation de pâte à modeler), mais celui-ci a également dû être annulé. C’est à cause de la fuite venant du Wall Street Journal en 2015 qui a dévoilé le projet d’avoir une série The Legend of Zelda sur Netflix. Nintendo a décidé de mettre un terme à la collaboration et Adam Conover en a payé les frais au passage pour son propre projet sur Star Fox, alors qu’il n’y avait pas de lien direct.

« Quelqu’un chez Netflix a divulgué le truc de The Legend of Zelda, ils n’étaient pas censés en parler, Nintendo a paniqué… et ils ont tout annulé, tout le projet pour adapter ces choses », a déclaré l’animateur.

Satoru Iwata, qui était le président de Nintendo à l’époque, a été questionné au sujet de cette série deux semaines après l’article du Wall Street Journal. Il affirmait que l’article était incorrect. Il était visible vrai au moment de la publication, mais pas dans les semaines qui ont suivi.