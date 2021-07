Netflix confirme qu’il y aura des jeux vidéo dans son offre

Netflix a pris la parole concernant son intention de proposer des jeux vidéo à l’avenir, et ce sans surcoût pour les abonnés. Des rumeurs ont récemment circulé à ce sujet et c’est maintenant confirmé.

Oui, Netflix va proposer des jeux vidéo

« Comme cela fait presque dix ans que nous investissons dans les programmes originaux, nous pensons qu’il est temps de mieux comprendre ce que nos membres apprécient dans les jeux », a expliqué Netflix lors de l’annonce de ses derniers résultats trimestriels. Si l’on en croit les récentes fuites, ce sera prêt pour 2022.

Le point positif pour les abonnés est que les jeux vidéo seront inclus dans l’offre de Netflix. En effet, il n’y aura pas besoin de payer un complément pour accéder au catalogue. Les titres seront d’abord développés pour les smartphones et tablettes, mais une expansion sur d’autres supports (ordinateurs, téléviseurs) est envisagée. Ce sera « une nouvelle catégorie pour nous, comme notre expansion dans les films, l’animation et les spectacles télévisés », a détaillé Netflix.

Cette envie de proposer des jeux est tout sauf anodine. Netflix sait que la concurrence est de plus en plus féroce, notamment du côté d’Amazon Prime Video et de Disney+. Proposer des jeux sans surcoût est un moyen d’attirer un nouveau public, ainsi que donner envie aux abonnés existants de rester. On peut imaginer que certains jeux vont se baser sur des séries et films disponibles sur la plateforme de streaming.

Finances positives, mais loin d’être exceptionnelles

Concernant les résultats financiers, Netflix révèle avoir eu un chiffre d’affaires de 7,34 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2021, contre 6,15 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 19%. Les analystes s’attendaient à 7,32 milliards de dollars. Le bénéfice net a été de 1,35 milliard de dollars cette fois, contre 720 millions de dollars auparavant, soit 88% de hausse. Le bénéfice par action ressort à 2,97 dollars. Les analystes attendaient mieux, à savoir 3,16 dollars.

Concernant les abonnements, Netflix dit avoir 209,18 millions d’abonnés à ce jour, soit 1,54 million de plus en un trimestre. Cela dépasse un peu les attentes des analystes qui misaient sur 1,19 million.

L’action de Netflix se retrouve en hausse de 0,60% à 534,25 dollars en post-séance à la Bourse à la suite de la publication des résultats financiers.