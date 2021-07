J.O de Tokyo : les médailles d’or, d’argent et de bronze sont faites… en composants électroniques recyclés !

Difficile de faire plus geek : après la parade des sportifs sous des morceaux de jeux vidéos, voici désormais les médailles d’or, d’argent et de bronze… faites en composantes électroniques recyclés ! Qu’on ne se méprenne pas : les médailles d’or sont bien en or, mais le métal précieux provient directement du recyclage de composants électroniques (ces derniers disposent de tous les métaux nécessaires à la fabrication de médailles).

Le comité organisateur avait démarré une campagne de recyclage il y a 4 ans, lors de l’attribution des jeux à Tokyo. 47 000 tonnes d’appareils électroniques ont été collectés suite à cette campagne, dont 5 millions de mobiles usagés récupérés par NTT, le premier opérateur japonais. Sur ces 47 000 tonnes, le comité organisateur a pu extraire les 2 700 kg de bronze, 4,1 kg d’argent et 30,3 kg d’or nécessaires à la fabrication des médailles olympiques.

Ce recyclage massif est une première, même si l’on peut rappeler que lors des J.O de Rio en 2016, les médailles d’argent étaient faites à 30% de matériaux recyclés.