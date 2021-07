De fausses versions de Windows 11 avec des malwares circulent sur Internet

Vous pouvez télécharger Windows 11, mais il faut faire attention et ne pas récupérer de fausses versions qui ont des malwares. L’antivirus Kaspersky rapporte que de telles versions circulent sur Internet et certains les téléchargent, pensant qu’il s’agit d’une version légitime.

Il est notamment question d’un fichier qui a pour nom 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. Il pèse 1,75 Go, ce qui est déjà suspect. La version officielle pèse un peu moins de 4 Go et n’est naturellement pas livrée avec un logiciel pour activer le système d’exploitation de Microsoft. Mais tout le monde n’est pas au courant et certaines personnes téléchargent donc de fausses versions de Windows 11. Sans surprise, leur installation infecte l’ordinateur de la victime avec des malwares.

Kaspersky affirme avoir déjà pu déjouer plusieurs centaines de cas d’utilisation de faux installateurs de Windows 11 pour distribuer des malwares. L’entreprise de sécurité met en garde :

Microsoft n’a pas encore publié Windows 11, mais le nouveau système d’exploitation est déjà disponible en téléchargement et en bêta. Les cybercriminels, bien sûr, exploitent cette situation et transmettent des logiciels malveillants aux utilisateurs qui pensent télécharger le nouveau système d’exploitation de Microsoft.

Pour obtenir la version officielle de Windows 11 (qui est pour l’instant en version bêta), il faut rejoindre le programme Windows Insider. Une fois que c’est fait, rendez-vous dans les réglages du programme Windows Insider sur Windows 10 et basculez sur le canal Dev. Après cela, rendez-vous dans la section Windows Update et récupérez la version test de Windows 11.