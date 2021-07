Payer sa Tesla en bitcoin devrait redevenir possible selon Elon Musk

Le retour du paiement en bitcoin chez Tesla se prépare. Elon Musk en personne a annoncé cette semaine lors de la B Conference cette semaine que le constructeur va « très probablement » revenir sur sa position concernant la cryptomonnaie.

En mai, Elon Musk avait annoncé que Tesla cessait de proposer le paiement en bitcoin pour l’achat de ses voitures, citant des raisons pour l’environnement. « Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins et les transactions, surtout le charbon qui a les pires émissions (de gaz à effet de serre) de tous les combustibles », avait-t-il déclaré. Il ajoutait que les cryptomonnaies « sont une bonne idée à bien des égards » et « nous pensons qu’elles ont un avenir prometteur ». Néanmoins, « cela ne peut se faire au détriment de l’environnement ».

En début d’année, Tesla avait annoncé investir 1,5 milliard de d dollars dans le bitcoin. Cela avait fait évoluer le cours de la cryptomonnaie. En mars, le paiement en bitcoin pour payer sa Tesla a fait son apparition. Cette option a disparu moins de deux mois plus tard.

Elon Musk ne dit pas encore quand le paiement en bitcoin chez Tesla devrait faire son retour. Est-ce une question de semaines ? Ou de mois ?