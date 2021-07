Battlefield 2042 : le mode Portal mêle créativité et les précédents jeux

L’EA Play Live a été l’occasion de lever le voile sur Portal, un nouveau mode de jeu dans Battlefield 2042. L’idée est simple : créer ses propres parties avec des univers et personnages venant de plusieurs jeux Battlefield.

Battlefield Portal va changer la donne

Battlefield Portal permettra aux joueurs de créer des parties avec le mode de jeu qu’ils préfèrent, puis de rassembler des armées de toutes les époques des jeux disponibles, et même d’opposer des armées de la Seconde Guerre mondiale à des agents de Battlefield 2042, avec tous les paramètres d’armes et de véhicules disponibles. Voici le détail :

— Cartes classiques (en plus de celles de Battlefield 2042) :

Batailles des Ardennes (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Port d’Arica (Battlefield : Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield : Bad Company 2)

Frontière caspienne (Battlefield 3)

Canaux de Noshahr (Battlefield 3)

— Armes :

Un total de plus de 40 armes

M1 Garand, G3, M416, Panzerschreck, et bien d’autres

Toutes les armes inédites issues du mode Guerre totale de Battlefield 2042

— Véhicules :

Plus de 40 véhicules disponibles

Véhicules anciens et modernes réunis : Spitfire, bombardier B17, Quad, Little Bird

L’ensemble des véhicules issus du mode Guerre totale de Battlefield 2042

— Gadgets :

Plus de 30 gadgets

Outils de reconnaissance (MAV, balise radio), défibrillateur, robot NEM

L’ensemble des gadgets introduits dans Battlefield 2042

— Armées :

7 armées issues des anciens jeux

Faction des Spécialistes de Battlefield 2042

Armées de 1942 (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne)

Armées exclusives de Bad Company 2 : États-Unis et Russie

— Soldats :

Retour des archétypes et rôles selon les jeux de l’univers Battlefield

Exemple : Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur de Battlefield 3.

Un aperçu du mode de création avec Battlefield Portal

Une bêta au mois de septembre

Battlefield 2042, qui a été annoncé le mois dernier, sera disponible le 22 octobre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One et PC. Une bêta sera disponible en septembre. Ceux qui précommandent le jeu (disponible chez Amazon, la Fnac et ailleurs) pourront y jouer du 4 au 11 septembre. Ce sera du 6 au 11 septembre pour les autres avec la bêta publique.