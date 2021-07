Dune : une nouvelle bande-annonce avant la sortie au cinéma

Warner Bros diffuse aujourd’hui la deuxième bande-annonce pour Dune, le film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve qui sortira au cinéma le 15 septembre prochain.

La nouvelle bande-annonce de Dune s’ouvre sur la narration de Chani (Zendaya) sur sa planète déserte Arrakis, expliquant comment l’empire a exploité la planète pour sa ressource naturelle connue sous le nom Épice et comment son peuple a riposté. L’Épice est nécessaire pour effectuer des voyages interstellaires, ce qui en fait la ressource la plus précieuse de l’univers connu. Dans le film, la maison Atreides, dirigée par Leto (Oscar Isaac), prend le contrôle d’Arrakis.

Le film est basé sur le roman de Frank Herbert. Dune met en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Sharon Duncan-Brewster, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista, David Dastmalchian, Charlotte Rampling et Stellan Skarsgård. Jon Spaihts et Eric Roth ont écrit le scénario.

Les Français vont être avantagés, puisque Dune sortira au cinéma le 15 septembre, là où il arrivera le 22 octobre aux États-Unis. Warner Bros a récemment annoncé un changement de date, mais cela n’a pas concerné la France. Les Américains auront toutefois la possibilité de voir le film en streaming sur HBO Max, en plus du cinéma. Un tel scénario n’est pas possible en France parce que la chronologie des médias n’autorise pas une sortie simultanée au cinéma et sur un autre support, que ce soit du streaming ou autre chose. Et de toute façon, HBO Max n’existe (pas encore) chez nous.