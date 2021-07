Netflix n’a pas de projet d’acquérir des studios

Netflix fait savoir qu’il n’a pas l’intention d’acquérir des studios de cinéma. C’est une vision différente d’autres plateformes, comme Amazon qui a acheté le studio MGM. Il y a également Disney qui a acquis la Fox et Apple qui s’intéresse à quelques studios (dont A24).

« Nous ne considérons aucun actif comme « indispensable » et nous n’avons pas encore trouvé d’actifs à grande échelle suffisamment convaincants pour agir », a déclaré Netflix dans sa lettre aux actionnaires. « Nous sommes surtout en compétition avec nous-mêmes pour améliorer notre service aussi vite que possible. Si nous y parvenons, nous sommes convaincus que nous pouvons maintenir notre position forte et continuer à croître agréablement comme nous l’avons fait au cours des deux dernières décennies », a poursuivi le service de streaming.

La déclaration de Netflix intervient alors que la société a révélé avoir ajouté 1,5 million de nouveaux abonnés au cours du deuxième trimestre. Le groupe continue d’enregistrer un ralentissement de la croissance du nombre de nouveaux abonnés, après une forte hausse l’année dernière avec le Covid-19 et les confinements. Il y a à ce jour 209,2 millions d’abonnés.

Les achats de studios ne sont donc pas d’actualité. En revanche, Netflix va parier sur un autre secteur : les jeux vidéo. La société a officialisé son projet de se lancer sur ce terrain, avec d’abord des jeux sur mobile. Le point positif est qu’ils seront accessibles sans surcoût. Reste à voir maintenant si les titres seront de qualité. Les premiers jeux devraient arriver en 2022.