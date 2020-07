Netflix a attiré 10 millions d’abonnés au 2e trimestre, mais déçoit malgré tout

Netflix a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 et c’est positif comme on peut s’y attendre. Le Covid-19 a poussé beaucoup de personnes à rester chez elles et Netflix a été l’un des divertissements disponibles.

La plateforme de streaming dit avoir gagné 10,1 millions de nouveaux abonnés au deuxième trimestre. Cela représente 26 millions de nouveaux abonnés sur le premier semestre, soit presque autant que les données pour toute l’année 2019 où Netflix avait accueilli 28 millions de nouveaux abonnés. Au total, Netflix compte 192,95 millions d’abonnés payants dans le monde.

Mais la situation évolue avec le Covid-19 et Netflix sait qu’il ne fera pas aussi bien pour le trimestre en cours. Le groupe s’attend à « seulement » attirer 2,5 millions de nouveaux abonnés.

Les analystes pas satisfaits

Pour les finances, Netflix dit avoir eu un chiffre d’affaires de 6,15 milliards de dollars, en progression de 25% sur un an. C’est un peu mieux que les 6,08 milliards de dollars attendus par les analystes. Le bénéfice net, pour sa part, a plus que doublé pour être à 720 millions de dollars. Cependant, Netflix a déçu les analystes avec un bénéfice par action de 1,59 dollar, là où les marchés attendaient 1,81 dollar. Cela s’est ressenti à la Bourse : l’action a chuté de 9,07 points à 479,58 dollars en post-séance.

Dans la foulée, Netflix a communiqué sur le tournage de ses productions. Cela reprend doucement, surtout en Asie et en Europe, et un peu aux États-Unis. Enfin, la plateforme de streaming annonce que Ted Sarandos, actuellement responsable des contenus, est nommé co-directeur général aux côtés du co-fondateur Reed Hastings. Selon ce dernier, cela ne va pas changer grand-chose au quotidien, Ted Sarandos étant déjà très actif dans la société.