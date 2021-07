The Witcher : Le cauchemar du Loup se dévoile dans une bande-annonce

The Witcher : Le cauchemar du Loup, le film d’animation en 2D donne une nouvelle dimension à l’univers de The Witcher alors qu’un nouveau danger menace le Continent. Netflix diffuse aujourd’hui la bande-annonce du programme qui sera disponible le 23 août.

Dans The Witcher : Le cauchemar du Loup, on suivra les aventures du jeune Vesemir. Le film se déroulera plusieurs années avant ses aventures avec Geralt que les fans connaissent bien. Malgré la différence de temps, la place des chasseurs de monstres dans le monde ne semble pas trop différente. La plupart des personnes les détestent et les craignent, mais la seule préoccupation de Vesemir est la chasse aux monstres et l’argent qu’il reçoit pour la pratiquer.

Si cette bande-annonce nous montre quelques-unes des premières batailles de Vesemir, nous savons, d’après la description du film par Netflix (et son titre), qu’il faut s’attendre à un conflit particulièrement éprouvant avec un loup-garou au centre du film. En plus de cette bataille, nous aurons probablement droit à de nombreuses informations sur le mentor de Geralt — et sur certains de ses contemporains — avant de le revoir, beaucoup plus âgé et plus gris, dans la saison 2 de The Witcher. Celle-ci arrivera le 17 décembre sur Netflix.

C’est Theo James qui fait la voix de Vesimir en version originale dans The Witcher : Le cauchemar du Loup,. En français, ce sera Alexis Victor, connu pour le doublage de plusieurs acteurs, dont Bradley Cooper, Tom Hiddleston et James McAvoy.