DuckDuckGo propose un relais privé pour l’e-mail et retire les trackers

DuckDuckGo présente une nouvelle fonctionnalité qui vient faire office de relais privé pour l’adresse e-mail. Le groupe, connu pour son moteur de recherche misant sur la vie privée, veut améliorer la confidentialité des utilisateurs avec leurs courriels.

Sa fonctionnalité de protection des e-mails permet aux utilisateurs d’éviter d’être suivis par des trackers intégrés dans les courriels en les transférant vers une adresse e-mail gratuite et personnalisée de DuckDuckGo avant d’être envoyés à la vraie adresse e-mail de l’utilisateur.

DuckDuckGo propose des adresses avec @duck.com. Ainsi, vous pouvez créer une adresse (disons cedric@duck.com) et la relier à votre adresse privée (Gmail, Outlook, ProntonMail, etc). Il suffira alors de communiquer aux sites et applications l’adresse @duck.com. DuckDuckGo réceptionnera les courriels, retirera les trackers puis vous transférera les messages sur votre adresse personnelle, sans que les sites et applications connaissent votre « vraie » adresse.

Ce système rappelle beaucoup ce qu’Apple a annoncé le mois dernier lors de la WWDC. Les utilisateurs sous iOS 15 et macOS Monterey pourront profiter d’un système plus que similaire, sauf qu’Apple envoie des informations « erronées » aux trackers, là où DuckDuckGo les supprime complètement. Mais DuckDuckGo a un gros avantage : son système est disponible sur toutes les plateformes, là où le système d’Apple est uniquement sur ses produits.

La nouveauté de DuckDuckGo est pour l’instant disponible en version bêta. Ceux qui veulent s’inscrire doivent télécharger l’application DuckDuckGo sur iOS ou Android, se rendre dans les réglages, naviguer dans la section des fonctionnalités bêtas et choisir la protection d’e-mail.