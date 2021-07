Projet Pegasus : Edward Snowden estime que « si personne ne fait rien […] il y aura 50 millions de cibles »

Le projet Pegasus ou plutôt l’affaire Pegasus n’en est sans doute qu’à ses débuts. Les révélations continuent de tomber à chaque heure qui passe – on apprenait il y a quelques heures qu’Emmanuel Macron a lui aussi été la cible du logiciel espion – et forcément, un tel évènement ne pouvait qu’intéresser Edward Snowden.

Le célèbre lanceur d’alertes a livré son opinion tranchée dans les colonnes du Guardian. Pour Snowden, le Projet Pegasus ne s’arrêtera pas là : « Si vous ne faites rien pour arrêter la vente de cette technologie, ce ne sera pas seulement 50 000 cibles. Ce sera 50 millions de cibles, et cela se produira beaucoup plus rapidement qu’aucun d’entre nous ne le pense. »

Snowden considère en outre que la firme israélienne NSO (qui vend le logiciel espion Pegasus) est à l’origine du scandale : « C’est un peu comme si une industrie se serait contenter de créer des variantes « custom » de Covid permettant d’échapper aux vaccins . Leurs seuls produits sont des vecteurs d’infection. Ce ne sont pas des produits de sécurité. Ils ne fournissent aucune sorte de protection, aucune sorte de prophylaxie. Ils ne fabriquent pas de vaccins – la seule chose qu’ils vendent, c’est le virus. »

La solution ? Edward Snowden n’en voit qu’une, l’interdiction pure et simple de ce type d’outils logiciels : « Il existe certaines industries, certains secteurs, contre lesquels il n’y a aucune protection, et c’est pourquoi nous essayons de limiter la prolifération de ces technologies. Nous n’autorisons pas un marché commercial des armes nucléaires ».

Et d’enfoncer le clou pour ceux qui feraient mine de ne pas comprendre: « Ce que le projet Pegasus révèle, c’est que le groupe NSO est vraiment représentatif d’un nouveau marché des logiciels malveillants, d’une entreprise à but lucratif. La seule raison pour laquelle NSO fait cela, ce n’est pas pour sauver le monde, c’est pour gagner de l’argent.[…] Si vous voulez vous protéger, vous devez changer le jeu, et la façon dont nous le faisons est de mettre fin à ce commerce. »