YouTube lance Super Thanks : laissez un pourboire à vos YouTubeurs préférés

YouTube annonce la mise en place d’un nouveau système de pourboire qui a pour nom Super Thanks (Super Merci, littéralement). Les utilisateurs peuvent ainsi donner de l’argent aux créateurs qu’ils regardent.

Il existe déjà le Super Chat depuis 2017. Il permet à un utilisateur qui regarde un live sur YouTube de débourser une certaine somme d’argent pour que son commentaire soit mis en avant, afin que le YouTubeur puisse le repérer. Une partie de la somme d’un Super Chat va dans les poches sur YouTubeur. L’idée est similaire avec Super Thanks (YouTube prend 30% de commission), sauf que cela concerne ici les vidéos « classiques » sur YouTube et non les lives.

Un Super Thanks va se démarquer dans les commentaires des vidéos YouTube et il y aura également un GIF. En l’état, YouTube propose quatre prix allant de 2 dollars à 50 dollars (ou équivalent dans les autres devises).

YouTube dit avoir testé son nouveau système avec certains YouTubeurs depuis quelques mois maintenant. Il est aujourd’hui lancé en bêta dans 68 pays, aussi bien depuis la version ordinateur que depuis l’application mobile sur iOS et Android. Les YouTubeurs peuvent vérifier s’ils sont éligibles en se rendant se connectant sur YouTube Studio. Tous les détails concernant l’éligibilité sont à retrouver sur cette page. Et s’ils n’ont pas l’accès aujourd’hui, ils l’auront un peu plus tard (à une date inconnue).