Free lance OQEE, son application TV, sur Android mais pas Android TV

Après iOS et tvOS, Free propose son application OQEE sur Android pour permettre de voir les chaînes de télévision sur son smartphone. OQEE a d’abord fait ses débuts sur la Freebox Pop.

Avec l’application OQEE sur Android, les abonnés Freebox Pop ou Freebox Delta peuvent regarder les différentes chaînes de télévision n’importe où. Free explique que plus de 550 chaînes en direct sont disponibles, dont 220 incluses dans l’offre de chaque abonné. Il y a également l’accès au replay, le contrôle du direct, la fonction start-over (pour rattraper le début d’un programme en cours de diffusion, sans l’avoir au préalable enregistré), la reprise de lecture, une gestion de profils ou encore l’enregistrement. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 100 heures de contenus. Au-delà, le coût est de 0,02€/mois pour chaque heure de programme en plus.

Si vous avez un smartphone Android et avez un abonnement à la Freebox Pop ou Freebox Delta, alors vous pouvez télécharger l’application OQEE sur le Play Store. Il suffit d’entrer votre identifiant Free dans l’application pour accéder aux différents contenus.

Malheureusement, il n’y a pas encore le support pour Android TV. Ce choix peut surprendre sachant qu’une version tvOS pour l’Apple TV est disponible depuis quelques jours. Mais la version Android TV devrait arriver. Free a indiqué à Univers Freebox : « Nous commençons à regarder de plus près une version Android TV ».