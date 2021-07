LG dévoile Eclair, une barre de son Dolby Atmos ultra-compacte

Les barres de son Dolby Atmos partagent toutes une caractéristique commune : un encombrement certain. Mais ça, c’était avant l‘Eclair, une barre de son Dolby Atmos ultra compact dévoilée par LG lors du CES 2021 (l’Eclair a d’ailleurs reçu le prix de l’innovation lors du salon). « Ultra Compacte » n’est pas un qualificatif exagéré en la circonstance : la barre de son Eclair affiche en effet des dimensions inédites pour ce type d’appareil, soit 29,6 x 5,9 x 12,6 cm.

L’appareil compatible Dolby Atmos et DTS:X dispose d’une entrée audio optique numérique, d’un port d’entrée et de sorties HDMI 2.1 (HDCP 2.3) à la norme eARC. Le système sonore 3.1.2 canaux de cette barre de son a été calibré par Meridian Audio, un fabricant de prestige dans le secteur de l’audio. La puissance sonore maximale est de 320 watts (82dNB), et le caisson de basse monte à 220 watts (85 dB). Côté vidéo, l’Eclair est compatible avec les contenus 4K et HDR, et aussi avec le format Dolby Vision. Le « LG AI Sound Pro » garantit un calibrage automatique et optimisé du son en fonction du contenu proposé.

En outre, les propriétaires d’un téléviseur LG – modèles 2021 équipés du processeur Alpha 7 ou 9 – pourront disposer du mode « TV Sound Mode Share ». L’Eclair sera disponible à la vente en Amérique du Nord dès ce mois de juillet, mais « le reste du monde » devrait suivre dans la foulée.