Nvidia fait la démo du mode RTX (ray-tracing) sur un PC avec processeur ARM MediaTek !

Nvidia a tenu sa promesse. Le fabricant de GPU annonçait récemment une collaboration avec MediaTek, l’objectif étant de porter le mode RTX (affichage en ray-tracing) sur des PC tournant sous processeur ARM. Cet objectif est (déjà) atteint : Nvidia vient de diffuser une démo du jeu Wolfenstein: Youngblood tournant avec le mode RTX-ON (ray-tracing activé) sur un PC équipé d’une carte graphique RTX 3060 et surtout… d’un processeur ARM (mais sous Linux) !

Pour la première fois, le DLSS (upscale via IA) et l’affichage ray-tracing temps réel sont possibles sur une machine équipée d’une puce ARM, en l’occurrence ici une MediaTek Kompanio 1200. Pour réaliser cet exploit, Nvidia a dû porter plusieurs éléments de son SDK sur la plateforme ARM (RTX direct illumination, NVIDIA Optix AI, RTXMU/gestionnaire mémoire ainsi que le module RTX global illumination). Nvidia confirme en outre que les outils de SDK RTXDI, NRD et RTXMU sont immédiatement disponibles pour les plateformes ARM/Linux (les outils RTXGI et le DLSS seront dispos un peu plus tard).

Bien évidemment, tout cela tient encore de la phase expérimentale, mais beaucoup sont déjà convaincus. Ainsi, Jim Kjellin, CTO de Machinegames, reste persuadé qu’il s’agit là « de l’ étape importante d’un voyage qui se conclura par beaucoup plus de plateformes gaming disponibles à tous les développeurs de jeu ». L’offre de rachat d’ARM par Nvidia commence vraiment à faire pleinement sens…