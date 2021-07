Insolite : vous gagnez des cryptomonnaies en faisant vos besoins dans ces toilettes

En Corée du Sud, Cho Jae-weon, un urbaniste et chercheur en questions environnementales à l’Ulsan National Institute of Science and Technology, a mis en place un projet très original. Il a effectivement équipé un campus universitaire de toilettes très spéciales. Ces toilettes, baptisées BeeVi, donnent des cryptomonnaie aux personnes qui y font leur grosse commission.

La cryptomonnaie en question s’appelle Ggool et les personnes peuvent se servir de cet argent virtuel pour acheter des livres, de la nourriture ou d’autres commodités au sein du campus universitaire, rapporte Reuters.

Ces toilettes transforment l’excrément en fumier et en électricité

Auparavant, Cho Jae-weon considérait les excréments comme étant de la simple saleté. Mais désormais, il leur confère une grande valeur environnementale. Les matières fécales seraient effectivement utiles dans le cadre de la production de fumier et de l’énergie. Après que les personnes aient fait leur commission, cette dernière s’évacue à l’aide d’une pompe à vide en direction d’un réservoir souterrain.

Ces excréments y sont transformés en fumier et en méthane. Cho Jae-weon explique également que le méthane sert à alimenter différents appareils électriques. Le fumier est utilisé dans les champs de la région. Il est ainsi possible de faire une économie d’eau considérable.

Selon le chercheur, chaque personne expulse environ 500 grammes d’excréments chaque jour. Cette quantité peut être convertie en 50 litres de méthane, assez pour générer 0,5 kWh ou faire rouler une voiture sur une distance d’1,2 km. De plus grandes quantités de matières fécales pourraient ainsi produire plus d’électricités et impacter positivement sur l’environnement.