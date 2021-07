Curiosity a repéré une source de méthane sur Mars

Des traces de méthane ont été détectées par la sonde Mars Express et l’ExoMars Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne dans l’atmosphère de Mars depuis une quinzaine d’années. Depuis son arrivée sur la planète rouge en 2012, le rover Curiosity en a lui-même détecté six pics. Les scientifiques ont alors estimé que la moyenne de concentration était de dix parties par milliard (ppm). Ils ont également voulu savoir d’où venait tout ce méthane.

Pour ce faire, les chercheurs du California Institute of Technology ont modélisé les différents pics de méthane enregistrés par Curiosity en prenant en compte la vitesse et la direction du vent au moment de leur détection. Ils ont ensuite retracé ces particules pour déterminer leurs points d’émission et, apparemment, l’une de ces sources se trouve juste à quelques dizaines de kilomètres au sud-ouest du rover.

Le méthane sur Mars proviendrait-il d’une espèce vivante ?

La présence de méthane sur la planète rouge laisse place à de nombreuses suppositions. Sur Terre, par exemple, 90% du méthane atmosphérique provient des êtres vivants. Cela pourrait ainsi supposer que le méthane martien provient d’une potentielle vie bactérienne.

Mais les chercheurs émettent aussi l’hypothèse d’un processus non biologique. En effet, les quatre géantes gazeuses de notre système (Jupiter, Saturne Uranus et Neptune) ont beaucoup de méthane dans leur atmosphère. Pourtant, les scientifiques sont très sceptiques sur l’hypothèse que la vie puisse se développer sur ces planètes.

En tout cas, les chercheurs ont publié les résultats de leurs travaux sur le serveur de préimpression Research Square, et leurs pairs ne les ont pas encore évalués. Reste à savoir si Curiosity se dirigera vers cette source pour que les scientifiques en aient le cœur net.