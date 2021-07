L’Europe propose d’interdire la vente de véhicules neufs essence ou diesel dès 2035

L’Europe vient de frapper un grand coup. La Commission européenne propose en effet l’interdiction de vente des véhicules neufs diesel ou essence dès 2035. La mesure concernerait bien évidemment le seul marché européen.

Cette date butoir a été avancée de 5 ans par rapport aux dernières annonces, et ne laisse donc que 14 ans pour la mise en place, au niveau européen, d’infrastructures réellement adaptées aux VE (bornes de recharge suffisamment nombreuses notamment).

On comprend aussi que la vente de véhicules d’occasion, essence ou diesel, sera toujours autorisée passé 2035. Cela n’augure pas d’une franche révolution (à moyen terme dans les modes de consommation étant donné la bonne santé du marché de la reprise. Il faudra aussi sans doute que les industriels du secteur trouvent un moyen de baisser drastiquement les prix du véhicule électrique, encore très au dessus des tarifs de la voiture thermique. La durée de la recharge est un autre point (très) sensible qu’il faudra tenter d’améliorer. 14 ans pour tous ces chantiers, c’est court et long à la fois…