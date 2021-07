Elon Musk ira lui aussi dans l’espace, mais pas avec SpaceX

Richard Branson a bien été le premier grand patron américain à aller dans l’espace, ce qu’un certain Jeff Bezos a beaucoup de mal à admettre (même si on est d’accord, Bezos ira bien au delà de la ligne de Karman). La froideur de Bezos ne semble pas vraiment gêner le fondateur de Virgin Galactic, qui sait qu’il peut compter sur un soutient de poids en la personne d’Elon Musk.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021