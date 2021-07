Twitter met fin à Fleets, son système de stories

C’est déjà la fin pour les Fleets du côté de Twitter. Le réseau social annonce mettre un terme à son système de stories qui était équivalent à celui que l’on retrouve déjà sur Instagram, Snapchat et d’autres applications. Il s’agit de contenus éphémères avec une durée de vie de 24 heures.

Twitter avait lancé les Fleets en novembre dernier. Autant dire que le système ne sera pas resté longtemps. La plateforme compte complètement le retirer le 3 août prochain. « Nous sommes désolés ou de rien », peut-on lire dans un tweet de la société.

we're sorry or you're welcome

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

Pourquoi ce retrait ? Twitter explique sur son blog ne pas avoir constaté un gain dans le nombre d’utilisateurs profitant réellement de son système de stories. Le nombre d’utilisateurs était inférieur aux attentes du réseau social, d’où l’abandon de la fonctionnalité.

Nous faisons évoluer ce qu’est Twitter et nous essayons de faire des choses plus grandes et plus audacieuses pour servir la conversation publique. Un certain nombre de ces mises à jour, comme les Fleets, sont spéculatives et ne fonctionneront pas. Nous serons rigoureux, nous évaluerons ce qui fonctionne et nous saurons quand passer à autre chose et nous concentrer sur autre chose. Si nous ne faisons pas évoluer notre approche et ne réduisons pas les fonctionnalités de temps à autre, nous ne prenons pas suffisamment de risques. Nous continuerons à créer de nouvelles façons de participer aux conversations, en écoutant les commentaires et en changeant de direction lorsqu’il existe une meilleure façon de servir les utilisateurs de Twitter.