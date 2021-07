PSN : des comptes sont piratés, Sony recommande la double authentification

Sony annonce que de plus en plus de joueurs voient leurs comptes PSN être piratés, d’où l’intérêt d’activer la double authentification. Celle-ci vient renforcer la sécurité et évite qu’un pirate ne puisse se connecter comme bon lui semble.

C’est pour l’instant Sony Japon qui communique sur le sujet du piratage de comptes PSN. « Nous avons récemment reçu de nombreuses requêtes de clients dont les comptes PSN ont été piratés. En guise de contre-mesure, nous vous recommandons d’activer l’authentification en deux étapes », indique un tweet. Celui-ci s’accompagne d’une image montrant comment activer le système de sécurité.

L’authentification en deux étapes signifie que le simple fait d’avoir l’adresse e-mail et le mot de passe du compte ne suffit pas pour se connecter. Un code supplémentaire est nécessaire. Celui-ci peut être reçu par SMS ou par le biais d’une application dédiée (Google Authenticator, Authy, etc). Les hackers sont donc coincés, puisqu’ils ne sont pas en mesure de récupérer le code en question, surtout que celui-ci change automatiquement toutes les 30 secondes.

Sony a mis en place la double authentification sur le PSN en 2016. Ce fut trois ans après Microsoft qui proposait déjà le même système sur sa Xbox. Concernant le piratage de comptes PSN, Sony ne donne pas plus de détails. S’agit-il d’une attaque ciblée ?