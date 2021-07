Philips 498P9Z : Philips dévoile un monstrueux moniteur incurvé de 49 pouces (avec DisplayHDR 400 et Adaptive-Sync)

Philips sort le grand jeu sur le marché du moniteur gaming. Le Philips 498P9Z (changez ces noms de code bon sang !) est un moniteur courbe de 49 pouces affichant une définition de 5120 x 1440 pixels. Ce format d’affichage atypique (32:9) destine prioritairement ce périphérique aux professionnels ou aux gamers acharnés (Flight Simulator là dessus, aie aie aie !).

Le reste des specs est tout aussi géant : fréquence d’affichage de 165Hz, 4ms de latence, luminosité de 550cd/m2, contraste de 3000:1 et une courbure de 1800R. Et ce n’est pas tout car outre les trois ports HDMI 2.0 et les deux ports USB 3.2, le 498P9Z a la certification DisplayHDR 400 et s’avère compatible Adaptive-Sync. Alors certes, ce monstre pèse 15,2kg, mais après tout on a déjà vu plus lourd dans le petit monde des moniteurs gaming de grande taille.

Le Philips 498P9Z sera disponible à la vente au mois d’août au prix de 1050 euros.