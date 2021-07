Le MIT met au point au robot d’assistance qui aide les déficients moteur à s’habiller

Oubliez Terminator et les robots tueurs de la S.F. Le prestigieux MIT CSAIL veut transformer les robots en véritables compagnons du quotidien capables d’aider les plus fragiles. Les chercheurs du MIT ont ainsi mis au point un bras robot capable d’aider les déficients moteur à s’habiller. Les mouvements du robot semblent extrêmement lents sur la vidéo, mais il faut savoir que l’objectif du consiste ici à mettre le vêtement dans les conditions de sécurité les plus optimales possibles. Certains types de contacts sont autorisés, mais les algorithmes qui pilotent le robot font en sorte que ces contacts ne soient jamais douloureux pour la personne.

En d’autres termes, le bras robot sait ajuster ses mouvements en fonction de la situation, sans connaissances à priori sur les comportements de la personne. Ainsi, le bras robot peut adapter le mouvement d’habillage à un comportement non prévu, comme le fait de regarder un smartphone par exemple (à 33 secondes sur la vidéo). Shen Li, le directeur de ce projet de recherche explique les difficultés inhérentes à ce genre de tache : « Le développement d’algorithmes pour prévenir les dommages physiques sans affecter inutilement l’efficacité de la tâche est un défi critique. En permettant aux robots d’avoir un impact non nocif sur les humains, notre méthode permet de trouver des trajectoires de robot efficaces pour habiller l’individu, avec une garantie de sécurité. »