[Test] Roidmi Eve Plus (Xiaomi) : un excellent aspirateur robot à un prix raisonnable

Roidmi (Xiomi) se lance donc sur le marché du robot aspirateur (et nettoyeur) avec le Roidmi Eve Plus, un modèle qui reste fidèle au positionnement tarifaire agressif de la marque. Sur le papier, le Roidmi Eve Plus propose la totale pour un prix presqu’indécent : videur automatique de bac faisant office de chargeur, LiDAR (télémètre Laser), puissance d’aspiration de 2700 Pa, app complète, il ne manque à priori pas grand chose à la panoplie du Eve Plus pour lutter à égalité avec des fabricants positionnés un voire deux crans au dessus au plan tarifaire (iRobot, Neato, etc.). Mais qu’en est-il vraiment en conditions réelles d’usage ?

Discret, et simple à installer

Le Roidmi Eve Plus nous est arrivé en deux colis distincts, un pour la borne de recharge qui fait aussi la vidange automatique, un autre pour le robot-aspirateur lui-même. Le look de ces deux appareils reste bien sûr fonctionnel, mais Roidmi a tout de même fait un réel effort sur l’aspect esthétique. Avec sa finition en blanc un poil glossy, le Roidmi Eve Plus peut vraiment se placer dans le coin d’une pièce (y compris un salon) sans faire tâche dans le « paysage ».

L’installation du bouzin est d’une simplicité quasiment digne d’Apple : on branche la borne, on positionne le Roidmi juste devant, on appuie sur le gros bouton situé juste à côté du LiDAR, et ce dernier rejoint la borne pour démarrer sa recharge. Ah, on peut aussi appairer l’Eve Plus à l’app mobile Android et iOS, mais nous parlerons de tout cela par la suite, d’autant que ce n’est vraiment pas le point fort de l’appareil.

Du vrai plug-and-clean

Premier lancement d’une routine d’aspiration : un appui sur le gros bouton, et le Roidmi décolle de sa base afin de nettoyer méticuleusement chaque pièce. Dans notre configuration, l’Eve Plus a les coudées franches pour faire place nette dans un salon, ce dernier jouxtant une salle à manger, qui elle même donne sur un couloir qui va jusqu’à l’entrée et la cuisine. L’efficacité du LiDAR est perceptible immédiatement : le Roidmi Eve Plus ne loupe rien et surtout passe systématiquement deux fois sur une même zone. Chaque pièce est traitée dans son intégralité, l’appareil n’étant bloqué que par des dessous de meubles trop bas (l’Eve Plus mesure 9 cm de hauteur). S’il faudra faire attention aux rideaux ou aux fils qui trainent, le Roidmi ne craint pas les tapis et les petits rebords. L’engin est passé sans encombre du couloir à la cuisine, alors que les deux pièces sont séparées par un petit rebord d’1,5 cm.

Il ne loupe rien… en mode standard

Salle à manger, salon, couloir puis cuisine, le Roidmi Eve Plus aura finalement aspiré dans chaque pièce dès son premier « run », n’oubliant qu’un tout petit pourcentage de la poussière accumulée dans certains coins difficiles d’accès. Et en près de 15 minutes s’il vous plait ! Une fois les zones nettoyées, le Roidmi annonce à voix haute son retour à la borne, et là encore, c’est un sans faute. Oubliez les premiers aspirateurs robots qu’il fallait un peu « aider » pour qu’ils soient bien positionnés sur la borne. On note tout de même la plus grande efficacité du mode de nettoyage standard, certes un peu plus lent (ce qui est tout à fait relatif si vous n’avez le château de Versailles à nettoyer), mais vraiment plus performant que le mode Boost (qui est aussi plus bruyant pour ne rien arranger).

Une vidange automatique efficace… et bruyante

Reste un point fâcheux, le bruit. Non pas que le Roidmi Eve Plus soit particulièrement bruyant : des trois aspirateurs-robots que nous avons déjà eu entre les mains, l’Eve Plus s’est avéré le moins bruyant de tous (60 db tout de même). En revanche, la vidange automatique fait un bruit effroyable, comme si vous vous retrouviez à côté d’un Airbus au décollage (j’exagère à peine). Heureusement, cette vidange ne dure qu’une poignée de secondes.

Stérilisateur intégré

Concernant la vidange encore, il est à noter qu’elle laisse un peu de saletés au fond du collecteur du robot (ce dernier dispose d’un filtre HEPA). Pas grand chose là encore, mais c’est tout de même notable. Bon point en revanche, le collecteur-vidangeur automatique dispose de sa propre unité de stérilisation (ou ici d’auto-stérilisation). Plutôt important en ces temps de pandémie et de sales microbes qui trainent dans tous les coins. Si l’on en croit les tests effectués par Roidmi, près de 86% des germes du Escherichia Coli sont éliminés lors de cette phase, ou bien encore 98% des particules de benzène. Dernier point concernant le vidangeur automatique, sa grande capacité (3 litres), ce qui permet de n’avoir à le vider qu’après une dizaine de séances de nettoyage.

Lessivage au sol : peu probant

Passons donc au deux points qui fâchent. La fonction nettoyage du robot est simple à mettre en oeuvre. Un peu d’eau savonneuse dans le petit bac dédié, le rajout du petit accessoire-lingette, et c’est parti ! Pour autant, l’utilité réelle de cette fonction ne saute pas aux yeux. Le robot ne vibre pas, ne détecte pas les éléments au sol et ne s’attarde donc pas sur les saletés un peu accrochées, ce qui en fait plus un « finisseur » (petit coup de polish à l’eau savonneuse) qu’un vrai nettoyeur de surface.

Une app iOS inutilisable

Parlons aussi de l’app, ou de ce qui devrait être l’app. Il nous a en effet été impossible d’appairer le Roidmi Eve Plus à l’iPhone 12, et la note extrêmement médiocre de l’app sur l’App Store indique que cette dernière souffre de nombreux bugs rédhibitoires. Soyons clairs, ce n’est pas vraiment un drame dans le cas de ce Roidmi Eve Plus qui nettoie tout très bien d’un seul appui sur son bouton central, mais on loupe tout de même quelques fonctions qui sont uniquement disponibles via l’app (mode Ne pas Déranger par exemple), sans compter que l’app permet d’afficher la « cartographie » du robot durant son nettoyage, ce qui est plutôt cool. Ces très gros bugs font un peu tâche dans l’ensemble et nous obligent à ne pas donner la note ultime de 9/10.

Très autonome

Terminons sur une très bonne note cette fois, l’autonomie : certes, le Roidmi se recharge à 100% en près de 4 heures , mais nous n’aurez sans doute jamais à attendre tout ce temps si la surface à nettoyer est inférieure à 100 m2 (il restera suffisamment de charge dans le robot pour qu’il soit prêt à reparti, souvent après moins d’une heure de charge). L’autonomie du Eve Plus est de 3 heures en mode standard et de 2 heures en mode boost (mais oubliez le mode boost), ce qui est tout simplement énorme pour ce type d’appareil.

Conclusion : un rapport qualité-prix détonnant

Complet, ultra simple d’utilisation, autonome et à priori très robuste, ce Roidmi Eve Plus aurait sans doute raflé la note quasi parfaite si la fonction nettoyage n’était pas à ce point accessoire, sans compter une app iOS dans un état assez honteux. Il est vraiment fort dommage que le support logiciel soit aussi défaillant chez ce constructeur, alors même que l’Eve Plus parvient globalement à changer la donne en terme de rapport qualité prix.

Le Roidmi Eve Plus (fabriqué par Xiaomi) est disponible à 345€ au lieud e 467€ sur AliExpress (livraison depuis un entrepôt en France – 30€ de réduction supplementaire en ce moment avec le code FRJUI030 ).

Vous le trouverez aussi sur Amazon à 452€ (en appliquant coupon de 30€), sur Cdiscount (402€), la fnac (402€) et Darty (419€).