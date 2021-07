La FTC enquête sur l’acquisition du studio MGM par Amazon

La Federal Trade Commission (FTC) vient d’ouvrir une enquête sur l’acquisition de MGM par Amazon. Selon The Information, il s’agit d’une « enquête approfondie sur l’accord » qui s’étalera sur plusieurs mois. Cette affaire sera examinée par la nouvelle direction de la FTC avec l’avocate antitrust Lina Khan à sa tête.

Dans quelle mesure MGM agrandira-t-il l’empire d’Amazon ?

Plus précisément, la FTC chercherait à connaître les impacts de cet accord sur le pouvoir de marché d’Amazon. Deux sources proches de l’affaire expliquent que « la FTC se méfie de savoir si l’accord augmentera illégalement la capacité d’Amazon à offrir un large éventail de bien et de service et ne se limite pas à la production et à la distribution de contenu ».

De son côté, Amazon a annoncé la conclusion de l’accord le 26 mai. Le montant de l’acquisition de MGM, le studio derrière la franchise James Bond, s’élève à 8,45 milliards de dollars. A priori, Amazon s’attendait à ce que le gouvernement examine cet accord de près. D’ailleurs, la sénatrice Elizabeth Warren avait adressé une lettre à Lina Khan pour demander que la FTC examine « méticuleusement » cette affaire.

Pour le moment, ni la FTC ni Amazon n’a fait de commentaires sur cette affaire.