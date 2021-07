Mars : Ingenuity réussit la passe de neuf avec un vol à 5 mètres/seconde

Ingenuity n’en finit plus de dépasser sa date de péremption. La NASA a annoncé il y a quelques jours que le petit drone-hélico avait brillamment réussit sa neuvième séance de vol au dessus de la planète rouge. Dans la soirée du 4 juillet, Ingenuity a volé durant 166,4 secondes à la vitesse moyenne de 5 mètres par seconde et sur une distance totale de 625 mètres. Et une nouvelle une fois, les références des vols précédents sont largement dépassées.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9

— NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021