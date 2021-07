Des États américains poursuivent Google et son Play Store sur Android

Près de 40 États des États-Unis ont décidé de poursuivre ensemble Google concernant le Play Store, à savoir sa boutique d’applications sur Android. Les États accusent Google d’abuser de son pouvoir, notamment au niveau des frais demandés aux développeurs.

Le Google Play Store pose un problème aux États américains

« Nous intentons ce procès pour mettre fin au monopole illégal de Google et enfin donner voix à des millions de consommateurs et de patrons d’entrepreneurs », a déclaré le procureur général de New York Letitia James, une des têtes de proue de cette démarche. « Cette société a fait en sorte que des centaines de millions de consommateurs se tournent vers Google, et Google seul, pour l’accès aux millions d’applications qu’ils pourraient vouloir télécharger sur leurs téléphones et tablettes », ajoute-t-elle.

Dans le détail, les États américains critiquent le fait que les développeurs distribuant leurs applications sur le Play Store doivent payer obligatoirement une commission de 30% à Google pour chaque transaction. Cette règle existe depuis un moment, mais il y a eu un peu de laisser-aller ces dernières années. Cela va changer en septembre, moment où Google compte serrer les boulons à ce sujet en demandant aux développeurs d’utiliser son moyen de paiement plutôt qu’un système alternatif.

Pour les États américains, Google emploie des méthodes anticoncurrentielles pour décourager la distribution d’applications par d’autres voies que son Play Store. « Android et le Play Store assurent une ouverture et un choix que d’autres plateformes n’ont simplement pas », se défend Wilson White, le directeur des politiques publiques de Google.

Un procès similaire pour Apple

Cette plainte visant Google pour le Play Store rappelle en tout cas l’affaire Apple vs Epic Games qui a eu lieu en mai. Elle était assez similaire dans l’idée, avec Epic Games qui critiquait le fait qu’Apple impose aux développeurs d’utiliser son moyen de paiement. Cela implique là aussi une commission de 15% ou 30% selon les cas. Le développeur de Fortnite critiquait également le fait qu’Apple oblige la distribution d’applications via l’App Store sans aucune solution tierce. Le résultat du procès n’est pas encore connu, il faudra encore patienter.

On peut en tout cas se demander si les États américains ne vont pas à leur tour attaquer Apple concernant la fameuse commission de l’App Store. C’est une possibilité.