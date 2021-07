Donald Trump annonce poursuivre Google, Facebook, Twitter et leurs patrons

Donald Trump annonce qu’il a porté plainte contre Google, Facebook, Twitter, ainsi que leurs patrons respectifs qui sont Sundar Pichai, Mark Zuckerberg et Jack Dorsey. L’ancien président des États-Unis les accuse d’être responsables d’une « censure illégale, inconstitutionnelle ».

Donald Trump porte plainte contre les géants de la tech

« Aujourd’hui, aux côtés de l’America First Policy Institute », une organisation qui promeut les politiques défendant « l’Amérique d’abord » de Donald Trump, « je dépose, en tant que principal représentant, une action collective majeure en justice contre les géants de la tech comprenant Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs patrons Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey », a-t-il annoncé. Les trois patrons « mettent en œuvre une censure illégale et inconstitutionnelle », a-t-il affirmé lors d’un discours formel.

Il a expliqué que lui et son équipe demandent à ce qu’un tribunal ordonne l’arrêt immédiat « de la censure illégale et honteuse de la part des groupes de réseaux sociaux visant les Américains ». Il exige « la fin du silence forcé ». Selon lui, les géants de la tech sont hors de contrôle étant donné qu’ils ont bloqué un président en fonction. « S’ils peuvent me le faire à moi, ils peuvent le faire à n’importe qui. Et d’ailleurs c’est exactement ce qu’ils font », a indiqué Donald Trump.

Les réseaux sociaux ont bloqué Donald Trump

En janvier, les réseaux sociaux avaient suspendu le compte de Donald Trump à la suite de l’invasion du Capitole de Washington. Twitter est allé plus loin en bannissant complètement le compte. Du côté de Facebook, il y a une suspension qui est d’ailleurs toujours d’actualité. Elle sera retirée dans deux ans.

Avant d’être banni, Donald Trump comptait près de 89 millions d’abonnés sur Twitter, 35 millions sur Facebook et 24 millions sur Instagram. Que vient faire Google dans l’histoire, au fait ? « Google et YouTube ont effacé d’innombrables vidéos qui osaient mettre en doute le jugement de l’Organisation mondiale de la santé » pendant la pandémie, a simplement indiqué l’ex-président.