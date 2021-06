Facebook décide de bannir Donald Trump pour deux ans

Facebook annonce que Donald Trump sera banni de la plateforme pour deux ans, jusqu’en janvier 2023. Et encore, des critères seront à prendre en compte pour un éventuel retour. Il est bon de noter que cette politique concerne également Instagram (qui appartient à Facebook).

« Compte tenu de la gravité des circonstances qui ont conduit à la suspension de Donald Trump, nous pensons que ses actions ont constitué une violation grave de nos règles qui méritent la plus haute sanction disponible dans le cadre des nouveaux protocoles d’application », a écrit Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook.

Facebook a temporairement gelé les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump le 7 janvier dernier, Mark Zuckerberg invoquant le risque de violence continue si celui qui était encore président était autorisé à rester sur les réseaux sociaux. Twitter a pour sa part banni Donald Trump de manière permanente le 8 janvier et d’autres plateformes en ligne ont pris des mesures similaires dans la foulée.

Une fois la période de deux ans terminée, en janvier 2023, Facebook se tourna « vers des experts pour évaluer si le risque pour la sécurité publique a diminué » pour décider de rétablir ou non les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump, poursuit Nick Clegg. « Si nous déterminons qu’il existe toujours un risque sérieux pour la sécurité publique, nous prolongerons la restriction pour une période déterminée et continuerons à réévaluer jusqu’à ce que ce risque ait disparu », ajoute le cadre.