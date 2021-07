Flight Simulator : le moteur d’affichage drastiquement optimisé (4k, 60 fps avec une RTX 2060 Super)

Voilà qui tombe vraiment à pic avant le lancement de la version Series X de l’incroyable Flight Simulator. Le studio français Asobo a réussi à optimiser de façon drastique le moteur d’affichage du simulateur de Microsoft. Lors d’un entretien vidéo d’une heure, Jorg Neumann, patron du Microsoft Flight Team, Sebastian Wloch, CEO d’Asobo et Martial Bossard, producteur exécutif de Flight Simulator chez Asobo, ont confirmé que le moteur graphique du jeu avait été considérablement amélioré.

Flight Simulator, qui tournait jusqu’ici à 4K et 40 fps (au mieux) sur un PC équipé d’un CPU i7-9700K et d’une NVIDIA RTX 2060 Super, monte désormais à 4K et 60 fps avec la même configuration (rappelons qu’une RTX 2060 Super grimpe à 7,8 tflops, contre 12,1 tflops pour une Series X). Mieux encore, le jeu dévore 10 à 50% de ressources processeurs en moins et passe de 27 à 17 Go de RAM occupée !

La version Xbox Series X de Flight Simulator avait initialement été annoncé avec des performances d’affichage culminant au 4K en 30 fps, mais ça, c’était AVANT la mise à jour Sim Update 5 d’Asobo. Et comme par le plus grand des hasards, la Sim Update 5 sera disponible le 27 juillet, soit le même jour que la sortie du jeu sur Xbox Series X. Du reste, Microsoft vient de confirmer que l’optimisation concernait bien à la fois les versions PC et console…