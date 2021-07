OnePlus promet désormais 3 ans de mises à jour Android

OnePlus a décidé de fusionner sa surcouche OxygenOS avec ColorOS d’Oppo et promet désormais 3 ans de mises à jour Android pour ses smartphones. Mais il y a un mais : cela ne concerne pas tous les modèles.

Qu’est-ce que cette fusion d’OxygenOS et de ColorOS va signifier pour les utilisateurs ? Pas grand-chose, du moins visuellement parlant. Le vrai travail aura lieu en coulisses. Voici comment OnePlus l’explique :

Il s’agit d’un changement que vous ne remarquerez probablement même pas puisqu’il a lieu en coulisses. Nous disposons désormais d’une équipe de développeurs plus importante et encore plus compétente, de ressources de R&D plus avancées et d’un processus de développement plus rationnel, tous réunis pour améliorer l’expérience d’OxygenOS.

La transition va avoir lieu avec la disponibilité d’Android 12, qui est actuellement en bêta. Aussi, cette fusion va permettre à OnePlus de proposer jusqu’à 3 ans de mises à jour Android pour ses téléphones, soit une année supplémentaire par rapport à aujourd’hui. Voici le nouveau calendrier :

OnePlus 8 et modèles plus récents : 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité

3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité Gamme Nord et Nord CE : 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité

2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité Gamme Nord N : 1 an de mise à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité

« OxygenOS reste le système d’exploitation des utilisateurs de OnePlus dans le monde entier, comme toujours, mais il repose désormais sur une plateforme plus stable et plus solide », assure la marque. « Nous sommes convaincus qu’OxygenOS continuera à vous offrir la meilleure expérience Android possible », conclut le constructeur.