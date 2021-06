Android 12 bêta 2.1 est disponible

Google propose aujourd’hui la bêta 2.1 pour Android 12. Elle arrive deux semaines après la précédente. Et comme on peut s’en douter au vu du numéro, il y a uniquement des correctifs et de pas nouveautés.

Voici les correctifs de la bêta 2.1 pour Android 12 selon Google :

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs d’accéder à certains éléments sur l’écran de verrouillage. Par exemple, faire un balayage vers le bas pour afficher le centre de notifications, balayer les notifications ou faire un balayage vers le haut pour déverrouiller le téléphone.

Correction des problèmes à cause desquels des informations telles que la météo et les événements du calendrier n’apparaissaient pas dans le widget Coup d’œil sur l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage.

Correction d’un problème qui entraînait parfois des animations vacillantes ou instables lors de l’accès aux applications récentes avec la navigation gestuelle.

Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage et la disparition des indicateurs d’autorisation du micro et de l’appareil photo jusqu’au redémarrage du téléphone.

Correction d’un problème lors de l’utilisation de l’émulateur Android avec un Android Virtual Device (AVD) fonctionnant sous Android 12 qui empêchait l’AVD de se connecter à Internet.

Correction d’un problème où, après avoir installé la bêta et réinitialisé l’appareil, certains utilisateurs étaient bloqués dans l’assistant de configuration.

Si votre Pixel est configuré pour recevoir les bêtas d’Android 12, vous pouvez récupérer la version 2.1 dès maintenant depuis les réglages. Sinon, vous pouvez faire une installation manuelle en téléchargeant les fichiers depuis le site de Google (OTA, images disques).