Android 12 bêta 2 est disponible

Google propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 pour Android 12. Elle débarque un mois après la première version. Les développeurs doivent une nouvelle fois faire des tests pour s’assurer que leurs applications fonctionnent bien avec le nouveau système d’exploitation.

Plusieurs nouveautés de la bêta 2 pour Android 12 ont déjà été présentées par Google, mais elles n’étaient pas prêtes à ce moment. Elles le sont aujourd’hui. On retrouve notamment :

— Tableau de bord de la vie privée. cet espace regroupe plusieurs informations en rapport avec la confidentialité. Il est notamment question des permissions et du nombre de requêtes des applications pour accéder aux photos, à la localisation, aux contacts, etc.

— Indicateurs et boutons pour le micro et la caméra. Un indicateur apparaît dans le coin supérieur de l’écran quand une application utilise le micro ou la caméra du smartphone. Il y a également des boutons via le menu des notifications pour rapidement autoriser ou refuser un tel accès.

— Une nouvelle expérience est disponible au niveau du raccourci pour les réglages Wi-Fi.

— De nouveaux raccourcis font leur arrivée, ainsi que des boutons qui étaient absents auparavant (dont Google Pay).

— La zone des notifications dispose d’un nouvel espace dédié, avec un arrière-plan plus proéminent

La bêta 2 pour Android 12 est disponible dès maintenant au téléchargement pour les smartphones Pixel de Google. Elle se récupère depuis les réglages si vous avez déjà installé la première version. Sinon, vous pouvez flasher manuellement la nouvelle bêta en récupérant les fichiers nécessaires sur le site de Google (OTA, images disques).