[Google I/O] Android 12 change d’interface et mise sur la vie privée

Google a présenté un peu plus en détail Android 12 aujourd’hui lors de sa conférence I/O. Il a notamment été question d’une nouvelle interface, du mieux pour la vie privée et d’une meilleure intégration avec les autres produits.

Nouvelle interface pour Android 12

Pour l’interface, le changement concerne surtout l’écran d’accueil, les notifications et les menus. Pour l’écran d’accueil et les notifications par exemple, la palette de couleurs va automatiquement s’ajuster à la couleur principale du fond d’écran. Pour ce qui est de l’écran de verrouillage, l’heure s’affiche en gros s’il n’y a aucune notification non lue. Toujours à cet endroit, l’animation d’allumage change selon la façon dont l’utilisateur réveille son téléphone. S’il appuie sur le bouton à droite, l’animation viendra de la droite. S’il tapote le bas de l’écran, l’animation viendra du bas.

Google propose également d’activer Google Assistant en maintenant le bouton ON/OFF du smartphone. Aussi, il y a de l’amélioration au niveau des performances. La réduction pour la charge du processeur est de l’ordre de 22%, pour avoir une navigation encore plus fluide.

Un tableau de bord pour la vie privée

Android 12 accueille par ailleurs un tableau de bord de la vie privée. Celui-ci offre une vue unique des paramètres d’autorisation, ainsi que des données auxquelles l’utilisateur accède, de leur fréquence et des applications qui les utilisent. Il est également possible de révoquer facilement les autorisations des applications directement depuis le tableau de bord.

En outre, un indicateur apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran pour dire à l’utilisateur si l’application en cours d’utilisation active la caméra ou le micro.

Meilleure intégration avec les autres produits

Enfin, le dernier point concerne l’intégration avec les autres appareils. Ainsi, un smartphone sous Android 12 peut interagir avec un Chromebook, avec ce dernier qui peut par exemple accéder à la dernière photo prise avec le smartphone (le tout sans câble). Une autre fonctionnalité est le smartphone qui peut devenir la télécommande d’un téléviseur sous Android TV.

Aussi, Google a annoncé la possibilité de transformer son smartphone sous Android 12 en clé de voiture. Cela fonctionne grâce au NFC et à l’Ultrawide Band. Il est également possible de partager sa clé virtuelle avec un proche pour qu’il puisse accéder à la voiture. Cette fonctionnalité concernera d’abord les Pixel et les Galaxy de Samsung.

Google propose ce soir la première bêta d’Android 12. La version finale arrivera au printemps.