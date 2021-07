Xbox : une exclusivité à venir sur le prochain jeu d’Hideo Kojima (Death Stranding) ?

La rumeur court depuis plusieurs semaines, mais cette fois, l’affaire semble sérieuse : le journaliste Jeff Grubb vient de publier un long article dans lequel il affirme que la division Xbox et Hideo Kojima seraient tout proche d’un accord concernant le prochain titre du créateur de Metal Gear et plus récemment de Death Stranding !

Les deux parties auraient déjà signé une lettre d’intention qui permettrait de bloquer l’accord avant les dernières étapes juridiques. L’annonce d’un jeu « Kojima » exclusif à la Xbox ferait l’effet d’un petit tremblement de Terre dans le petit monde du jeu vidéo. La plupart des jeux de Kojima sont en effet sortis sur PlayStation tandis que Death Stranding est le fruit d’une collaboration entre le nouveau studio de Kojima (fondé après son départ de Konami), Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games.

Death Stranding 2 sur Xbox Series ?

Il se murmure même que la nomination de Kim Swift à la tête de la division Cloud de Xbox Game Studios Publishing aurait des liens avec les besoins « Cloud » spécifiques de Kojima sur ce prochain titre (Death Stranding 2 ?). Malgré cet accord avec Xbox, le Director’s Cut de Death Stranding est toujours annoncé sur PS5.