Doom Eternal reçoit sa MaJ new gen : ray tracing, mode performance 120 fps, DLSS 2.0, etc.

Doom Eternal, déjà magnifique sur PC et consoles old gen (PS4/Xbox One), vient de recevoir sa mise à jour new gen pour les PS5/Xbox Series ainsi que les PC équipés d’une carte graphique Nvidia RTX (avec notamment le support du DLSS 2.0 et le Ray-Tracing/RTX On). Sur un GPU Nvidia RTX 3080 Ti avec le DLSS 2.0 et le RTX On activé, le jeu tourne en 4K et à une moyenne de 157 fps, avec les détails graphiques au max et les effets Ray tracing ! Léger avantage pour la Xbox Series (par rapport à la PS5), les sauvegardes de progression du jeu sur Xbox One seront préservées sur Xbox Series X. Ce ne sera pas le cas entre les versions PS4 et PS5. On remarque aussi que le mode performance de la Series X grimpe à 1800p/120 fps, contre 1584p/120 fps sur PS5. Enfin, la Xbox Series S n’aura pas droit au mode Ray tracing.

PS5 :

Mode Ray tracing : 1800p/60 FPS

Mode Performance : 1584p/120 FPS

Mode Équilibré : 4K/60 FPS

HDR 10 dans n’importe quel mode graphique

Support de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la PlayStation 4

Paramètres graphiques de qualité Ultra

Support des gâchettes adaptatives DualSense



Xbox Series X :

Mode Ray tracing : 1800p/60 FPS

Mode Performance : 1800p/120 FPS

Mode Équilibré : 4K/60 FPS

HDR 10 dans n’importe quel mode graphique

Support de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la Xbox One

Paramètres graphiques de qualité Ultra

Taux de rafraîchissement variable

Qualité des nuances variable

Xbox Series S :

Mode Performance : 1080p/120 FPS

Mode Équilibré : 1440p/60 FPS

HDR 10 dans n’importe quel mode graphique

Support de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la Xbox One

Taux de rafraîchissement variable

Qualité des nuances variable