[Test] Elgato Ring Light : LED OSRAM, versatilité, performances et facilité d’utilisation

Réputé pour ses nombreux accessoires de qualité à destination des vidéastes et des streamers, Elgato nous propose (enfin) cette fois un cercle de lumière, le Ring Light. Le fabricant a pris son temps pour nous sortir cette lampe à LED OSRAM, un accessoire pourtant très prisé de tous les créateurs de contenus « live » (mais pas que…). Cette longue attente en valait-elle la peine ? Pas la peine de surjouer le faux suspens : le Ring Light ne déçoit pas et se montre même nettement plus complet et versatile que prévu. Explications :

Montage et fixation ultra simples

Malgré le nombre assez importants d’éléments séparés, le montage du Ring Light est un vrai jeu d’enfant… et d’assemblage. Le cercle lumineux d’un diamètre de 17 pouces se visse directement au support pour bureau (pas de trépied dédié dans la boite, dommage…), juste au dessus d’une rotule à boule.

Une autre rotule à boule avec vis standard 1/4 se fixe au centre et en bas du cercle de lumière. Il sera donc aisé d’y fixer son APN, même s’il faudra bien faire attention à ne pas y placer un DSLR avec un objectif trop massif . Le système n’a en effet pas été conçu pour supporter un poids au delà de 450-500 grammes maxi.

Le support de bureau se fixe très aisément sur le rebord de la table du salon (où nous avons effectué nos tests) et la branche centrale télescopique (+ 60 cm possible) permet de positionner l’accessoire à bonne hauteur du visage. D’une manière générale, l’Elgato Ring Light s’avère extrêmement simple à positionner, d’autant que les plus pointilleux pourront accessoiriser grâce à la conception Multimount (rajout d’une ou deux tiges « Solid Arm », d’une base lourde servant de pied, etc.). A noter qu’une fois monté, le Ring Light reste encore assez léger (environ deux kilos). Un autre élément (à fixer sur le pas de vis 1/4) permet de placer un smartphone en position verticale ou horizontale. Ce mini support est extensible et peut accueillir les smartphones les plus compacts comme les plus imposants. Pratique.

Choix de la température de couleur : le gros plus

L’Elgato Ring Light peut-être piloté manuellement très simplement (boutons + et – pour la variation d’intensité lumineuse, bouton marche-arrêt) ou via une application mobile (iOS/Android) ou desktop (PC/Mac). 8 niveaux d’intensité lumineuse peuvent être sélectionnés, sachant que le cercle peut monter au max jusqu’à 2500 Lumens. Elgato fait tout un foin des LED OSRAM, du cadre LED à éclairage latéral et uniforme, du film en aluminium « ULTRA-RÉFLÉCHISSANT » qui « disperse la lumière vers l’extérieur » ou bien encore de la couche supérieure en verre opale qui « fusionne les faisceaux pour une transmission optimale des photons ». Le fait est que les résultats sont excellents : la scène en face du Ring Light n’est jamais surexposée malgré les 2500 Lumen, les tons chairs sont extrêmement bien préservés et l’on peut regarder en plein coeur du Ring Light sans que ses rétines ne se mettent à fondre.

Intensité lumineuse au minimum, avec juste un peu d’éclairage déporté. Les teintes chairs ne sont pas altérées, pas d’effet d’ombre projetée. Impeccable.

Intensité lumineuse moyenne, avec seulement le Ring Light (noir total au départ)

Le fameux effet de cercle lumineux dans la pupille…

2500 Lumen à fond, avec juste une second source d’éclairage

Pour parfaire le tout, il est même possible de jouer sur la température de couleur, de 2900 à 7000 k. Les photographes portraitistes privilégieront sans doute les teintes chaudes tirant vers le jaune tandis que les gamers préféreront probablement streamer leur partie de Call Of avec des teintes tournées vers le bleu. Le choix de la températures de couleur comme celui de l’intensité lumineuse se fait directement sur l’accessoire ou avec les deux potters intégrés à l’application (les fonctions de cette dernière peuvent d’ailleurs intégrer les raccourcis de Siri).

Un accessoire polyvalent

La qualité du système LED et la possibilité de varier la température de couleur font du Ring Light un accessoire bien plus versatile que prévu. Surtout, la qualité obtenue s’avère très au dessus de ce que l’on peut obtenir avec un cercle lumineux quasi no-marque et de moindre qualité (mais tout de même tarifé bien souvent dans les eaux des 100 euros). Comment je le sais ? Tout simplement parce que j’ai un de ces accessoires à bas coût… et ce n’est tout simplement pas le même monde avec le Ring Light d’Elgato, sans même parler du monumental écart de finition et de robustesse générale.

Le Ring Light peut être complété par d’autres accessoires Elgato, comme ici le Key Light

Conclusion : rejoignez le cercle

Bref, vous l’aurez compris, nous sommes conquis. Facile à installer et à configurer, polyvalent au niveau des usages, donnant de très bons résultats globaux, le Ring Light est un incontournable du « setup » de tout vidéaste/streamer/photographe qui souhaite ne pas transiger sur la qualité sans devoir casser le PEL.

L’Elgato Ring Light est un cercle lumineux plutôt polyvalent. Ci-dessus, pour un portrait photo

L’Elgato Ring Light est disponible en ce moment sur Amazon au prix 169 euros (ou sur Cdiscount, Darty, LDLC, Materiel.net) . C’était déjà une bonne affaire aux prix indicatif de vente (200 euros), mais là, il ne faut plus trop hésiter si l’accessoire peut rentrer dans vos projets de setup.