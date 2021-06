Doctolib a transféré des données privées de ses utilisateurs à Facebook

Doctolib est une plateforme médicale que la majorité des Français utilisent pour prendre un rendez-vous médical. Pourtant, le média allemand Mobilisicher a découvert que le site envoyait les mots-clés recherchés par ses utilisateurs dans son moteur de recherche à Facebook et à la régie publicitaire Outbrain.

D’après le média allemand, cette pratique a été stoppée net le 21 juin dernier sur l’ensemble des plateformes de Doctolib après que l’affaire ait été révélée par le média.

Doctolib a aidé Facebook et Outbrain à collecter et exploiter les données des utilisateurs

Avant cela, le média avait découvert que les partages de données émanaient de la plateforme allemande et plus précisément de l’application mobile de Doctolib. Mais il se peut très bien que ces partages de données soient également survenus dans d’autres pays.

En tout cas, dès qu’un internaute acceptait les conditions de service de Doctolib et qu’il effectuait une recherche dessus, ses données étaient directement envoyées aux deux entreprises, avec son adresse IP et son identifiant marketing. Or, ces données sont justement ce qu’il faut à Facebook et à Outbrain pour affiner leur ciblage publicitaire.

Doctolib tente de dédramatiser la situation

Comme des centaines de milliers de personnes ont utilisé le site de Doctolib pour prendre rendez-vous ou faire des recherches, il se peut que cette exploitation de données ait impacté sur l’expérience de navigation des internautes.

De son côté, Doctolib essaie d’arrondir les angles en déclarant que ce partage de données ne servait qu’à mesurer le succès de sa campagne marketing. La firme a également assuré qu’elle a demandé à ses partenaires de supprimer toutes les données collectées via les cookies.