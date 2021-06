Le OnePlus Nord CE est disponible : des specs sans concessions à un tarif raisonnable

On n’arrête plus OnePlus, la marque qui monte dans l’entrée et le moyen de gamme. Après les excellents OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, le fabricant remet le couvert avec cette fois un smartphone « moyen de gamme », mais aux spécifications très solides (et qui parfois n’ont rien à envier au haut de gamme sur certains composants). Le OnePlus Nord CE (pour Core Edition) s’annonce donc avec une fiche technique de haut niveau et un design glossy plutôt classe en trois coloris (bleu, noir et blanc). Et puisque l’on parle de design, un œil averti aura noté que l’appareil est encore plus fin que son prédécesseur (7,9 mm seulement), ce qui n’est pas peu dire.

L’un des points forts de l’appareil est incontestablement son écran de 6,43 pouces, une dalle Fluid AMOLED (410 ppp) au format 20:9 fonctionnant à la fréquence de rafraichissement de 90Hz. A noter que cette dalle premium couvre le spectre colorimétrique sRGB et Display P3, ce qui généralement est loin d’être le cas des smartphones positionnés dans cette gamme de prix. Pour ne rien gâcher, cette belle dalle cache aussi un capteur biométrique d’empreintes, qui plus est vraiment réactif.

A l’intérieur du boitier, un Snapdragon 750G (compatible 5G) de Qualcomm accompagné de 6,8 ou 12 Go de RAM selon les modèles, un GPU Adreno 619, et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go (en UFS 2.1). Le Snapdragon 750G affiche un gain de performances assez important par rapport à son prédécesseur le Snapdragon 730G. Comptez 20% de puissance de calcul en plus pour la partie CPU, et 10% de boost sur le GPU embarqué. De quoi assurer de belles performances avec les derniers jeux Android.

Concernant le bloc photo, c’est du lourd, avec un capteur principal à 6 pièces de 64 megapixels (ouverture f/1.79), un capteur 8 megapixels grand angle à 119° (ouverture f/2.25) et un troisième capteur 2 megapixels (ouverture f/2.4) utilisé pour la mise au point. Le capteur à l’avant est un 16 megapixels à ouverture f/2.45, de quoi réaliser de jolis selfies. Les premiers retours et tests sur ce modèle indiquent que le OnePlus Nord CE réalise de très bons clichés en condition de lumière naturelle et des clichés de bonne facture en basse luminosité.

La liste de specs ne s’arrête pas là. L’autonomie du bouzin sera assurée par une batterie de 4500 mAh (soit une vingtaine d’heures en usage « standard »). Cette dernière est dotée d’un système de recharge ultra rapide Warp Charge 30T qui permet de récupérer 70% de capacité en 1/2 heure seulement. Là encore, du quasi inédit à ce tarif. Vous en voulez encore ? Citons donc en vrac le port mini-Jack (devenu rare sur la plupart des flagships), le NFC (obligatoire pour les services de paiements à distance via le mobile), et bien sûr l’USB-C pour la recharge. Difficile de faire plus complet, et encore plus à ce prix (air connu).

Le OnePlus Nord CE 5G (modèle 12 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage) est disponible à la vente à cette adresse avec une belle promo à la clef. Il suffit pour cela de sélectionner ce coupon afin d’obtenir une ristourne supplémentaire de 34 euros. Sachant que ce modèle est facturé généralement au prix déjà ultra canon de 300 euros, c’est forcément une belle affaire.