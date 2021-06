Starfield : le trailer de l’E3 n’est pas une cinématique

Je vous sens perplexe. « Comment ça le trailer de Starfield diffusé à l’E3 n’était pas une cinématique ? » Et bien oui : Keith Beltramini, patron des éclairages virtuels dans les jeux Bethesda, a confirmé que le trailer avait été réalisé avec le moteur du jeu (in-engine), et surtout, ingame. En d’autres termes, aucun outil spécifique de création de cinématique n’a été utilisé. Tout ce que l’on a vu dans le trailer tournera donc à l’identique dans le jeu final (et ce sera sans doute encore mieux avec quelques mois de développement supplémentaires).

Cela promet : les textures, les effets de flou en second champ (habituellement générés en postprod) appliqués en temps réel, le grain de la peau du pilote du vaisseau, la modélisation fine des roches de la planète, tous ces éléments sont donc bel et bien représentatifs de ce que l’on obtiendra avec la version finale du titre. Starfield est aussi le premier jeu Bethesda à être réalisé avec le Creation Engine 2, un moteur qui fait donc des merveilles, et ce sur des échelles assez vaste (n’oublions pas que le jeu sera un Skyrim de l’espace). Starfield sortira sur Xbox Series, PC et Game Pass le 22 novembre 2022.