Le 5ème supercalculateur le plus puissant du monde… appartient à Tesla !

Les géants de la tech américaine ont pris pour habitude de mordre les platebandes d’à côté. Géant de l’e-commerce, Amazon dispose aussi de quelques unes des plus grosses fermes de serveurs du monde. Il en va de même pour Google et Apple, devenus de véritables monstres des services en ligne (App Store, Google Maps, iTunes, GMail, etc.). Outre les fermes de serveurs, nombre de ces géants investissent aussi dans les supercalculateurs. Le BIG DATA ou les traitements d’IA de type Machine Learning nécessitent en effet des capacités de calcul de plus en plus phénoménales (à l’instar de DeepMind chez Google).

Il faudra désormais rajouter Tesla à la liste des (très) gros demandeurs en ressources. La société d’Elon Musk fait mieux que s’inviter à la table : son prochain supercalculateur « Dojo », qui sera normalement fonctionnel à la fin de l’année, avoisinera l’exaFLOP de puissance de calcul brute, soit 1 000 petaFLOPS ! Sur le plan des caractéristiques, cette machine de l’enfer disposera de 720 nœuds composés chacun de huit cartes NVIDIA A100 80 Go (pour un total de 5 760 cartes montées en réseau), soit une puissance globale de 1,8 EFLOPS. La capacité de stockage culminera à 10 pétaoctets (Po, soit 10 x 1024 To) de stockage NVME à 1,6 To/s. Grâce à cette fiche technique phénoménale, Dojo se classera directement dans le trop 5 des supercomputers les plus puissants au monde !

Tesla utilisera les performances de Dojo pour alimenter et entrainer des IA de conduite, l’objectif étant de parvenir à des systèmes logiciels capables d’analyser les situations les plus imprévues. Elon Musk est sans doute parfaitement conscient des obstacles qu’il reste à franchir pour parvenir à une voiture 100% autonome, et surtout… 100% fiable.