Le télescope spatial Hubble ne répond plus depuis plusieurs jours

Ce n’est certes pas le premier pépin que subit Hubble, mais cette fois, l’affaire semble vraiment sérieuse. Le télescope spatial de la NASA, en service depuis plus de 30 ans, est à l’arrêt depuis le dimanche 13 juin. L’agence spatiale américaine a confirmé la panne de l’ordinateur de bord vendredi dernier, et les tentatives de redémarrage n’ont rien donné ce week-end.

Le télescope spatial Hubble a été mis en service en 1990

Les soucis de Hubble proviendraient d’un module mémoire détérioré. Le télescope spatial est doté d’un module de secours « doublon », mais les ingénieurs ne sont pas parvenus à effectuer la bascule sur ce second module. Hubble en panne, peut-être définitivement, c’est un œil vers l’univers profond qui se ferme.

L’une des découvertes les plus récentes et les plus incroyables de Hubble : au début du mois d’avril, Hubble a détecté deux paires de quasars, des objets cosmiques lumineux des galaxies comprenant en leur coeur un trou noir. Un phénomène extrêmement rare : on estime que dans l’univers, on trouve un double quasar pour mille quasars « simples »

Heureusement pour les scientifiques et les astronomes, Hubble devait bientôt laisser sa place à James Webb, un télescope spatial encore plus performant et incroyablement précis, dont la date de lancement n’a cessé d’être repoussée. C’est à l’automne de cette année que James Webb devrait enfin être placé en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, autour du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre *.

* « Un point de Lagrange (noté L1 à L5), ou, plus rarement, point de libration, est une position de l’espace où les champs de gravité de deux corps en mouvement orbital l’un autour de l’autre, et de masses substantielles, fournissent exactement la force centripète requise pour que ce point de l’espace accompagne simultanément le mouvement orbital des deux corps » (source Wiki).