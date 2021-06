Nouvelle bande-annonce pour Comment je suis devenu super-héros

Comment je suis devenu super-héros, le film français de Douglas Attal, se dévoile un peu plus aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce. Elle se veut moins impressionnante que la première qui remonte à 2019.

Voici le synopsis du film :

Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n’en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann sont chargés de l’enquête. Avec l’aide de Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit, et l’enquête se complique…

Comment je suis devenu super-héros devait au départ sortir au cinéma. Il y a toutefois eu des retards à cause du Covid-19 et de la fermeture des salles. À l’arrivée, le long-métrage zappera les salles obscurs et sortira directement sur Netflix. Ce sera disponible sur la plateforme de streaming le 9 juillet prochain.

Beaucoup attendent Comment je suis devenu super-héros. La raison est simple : ce n’est pas tous les jours que nous avons un film de super-héros français. Il ne faut bien sûr pas s’attendre à la même ambiance qu’un film Avengers ou Zack Snyder’s Justice League parce que les budgets ne sont absolument pas les mêmes. Mais il sera intéressant de voir si le spectacle sera malgré tout au rendez-vous.