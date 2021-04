Comment je suis devenu super-héros arrivera sur Netflix et zappe les cinémas

Le film Comment je suis devenu super-héros ne sortira pas au cinéma, mais sur Netflix. Le film de super-héros français de Douglas Attal sera disponible sur la plateforme de streaming le 9 juillet prochain. Jusqu’à présent, la date de sortie (au cinéma) était le 12 mai.

Comment je suis devenu super-héros directement en streaming sur Netflix

C’est par le biais de son compte Twitter que Netflix a annoncé l’arrivée du film Comment je suis devenu super-héros de Warner Bros.

Cape ou pas cape ? Pio Marmaï, Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde passent en mode justiciers. "Comment je suis devenu super-héros", le film de Douglas Attal, le 9 juillet. pic.twitter.com/2AMiX5lOyq — Netflix France (@NetflixFR) April 20, 2021

Pourquoi une sortie en streaming plutôt qu’au cinéma ? Comme vous l’avez certainement deviné, tout est lié au Covid-19. Il y a un nombre important de films qui doivent sortir et un embouteillage commence à se former. Certains studios préfèrent donc passer par le streaming. Il est certain que ce choix peut attrister certaines personnes, tout particulièrement parce que ce type de film est potentiellement capable d’attirer du monde dans les salles obscures. Après tout, ce n’est pas tout les jours que nous avons un film de super-héros français.

Voici le synopsis du film :